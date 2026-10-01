Sevgili Boğa, yönetici gezegenin Venüs geri harekete geçmeden önce durağanlaşıyor ve ilişkinde bir mola verme ihtiyacı hissedebilirsin. Bu his, partnerinden uzaklaşmak istediğin anlamına gelmiyor; sadece nereye gittiğinizi anlamak için zamana ihtiyacın var. Taşınma, nişan ya da ortak bir alım gibi büyük kararları bugün konuşmak yerine, ikinizin de nasıl hissettiğini dinlemek bağınızı güçlendirir. Akşam saatlerinde gelen sevecen bir mesaj, günün gerginliğini unutturabilir.

Kalbin boştaysa eski bir sevgilinin ya da yarım kalmış bir flörtün yeniden ortaya çıkması muhtemel. Geçmişe dönmeden önce o ilişkiyi neden bitirdiğini dürüstçe hatırla; nostalji ile gerçek bir ilgi arasındaki farkı netleştirmek sana iyi gelecek. Kendine ayıracağın sakin bir akşam, kalbinin sesini bugün daha net duymanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…