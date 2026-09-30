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Boğa Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs retroya hazırlanırken bugün tatlıya ve karbonhidrata olan isteğin artabilir. Öğle arasında hamur işi yerine protein ağırlıklı bir tabak seçersen öğleden sonraki uyku halinden kurtulursun. Boğaz ve boyun bölgen hassas bir gündesin; klimalı ortamlarda boynunu açıkta bırakmamaya ve sesini zorlamamaya özen göster. İkizler'deki Ay gün boyu çok konuşmana yol açabilir, sesin kısılmaya başlarsa ılık bir bitki çayı iyi gelir. Mars ile Neptün arasındaki uyum ise hafif tempolu bir yürüyüş ya da esneme seansı için motivasyonunu artırıyor. Tiroid kontrolünü uzun zamandır ertelediysen bunun için bir randevu oluşturmak da bugünün küçük ama değerli adımlarından biri olabilir. Akşam yemeğinden sonra evin çevresinde yapacağın hafif bir tur, şeker isteğini dengeler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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