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Boğa Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, iş yerinde bugün somut sonuç almak istediğin bir konu var ve gökyüzü sana hız veriyor. Neptün'le uyum yakalayan Mars, yaratıcı bir fikri uygulanabilir bir plana çevirmen için destek oluyor. Yalnız iş ortaklarınla konuşurken ses tonun olduğundan sert algılanabilir; Akrep burcundaki Merkür bu konuda dikkat istiyor.

Maddi olarak kazancınla ilgili güzel bir gelişme bekleyebilirsin. Para alanından geçen İkizler Ayı ek bir iş, küçük bir prim ya da unuttuğun bir alacağı gündeme getirebilir. Yine de gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara ayır.

Gelelim aşka. Venüs retroya hazırlanırken ilişkinde yavaşlama ihtiyacı hissedebilirsin; partnerinle aceleyle karar vermek yerine bir süre birbirinizi dinlemek iyi gelir. Kalbin boştaysa eski bir tanıdıktan gelen mesaj seni şaşırtabilir; cevap vermeden önce ne istediğini düşün.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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