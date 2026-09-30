Sevgili Boğa, iş yerinde bugün somut sonuç almak istediğin bir konu var ve gökyüzü sana hız veriyor. Neptün'le uyum yakalayan Mars, yaratıcı bir fikri uygulanabilir bir plana çevirmen için destek oluyor. Yalnız iş ortaklarınla konuşurken ses tonun olduğundan sert algılanabilir; Akrep burcundaki Merkür bu konuda dikkat istiyor.

Maddi olarak kazancınla ilgili güzel bir gelişme bekleyebilirsin. Para alanından geçen İkizler Ayı ek bir iş, küçük bir prim ya da unuttuğun bir alacağı gündeme getirebilir. Yine de gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara ayır.

Gelelim aşka. Venüs retroya hazırlanırken ilişkinde yavaşlama ihtiyacı hissedebilirsin; partnerinle aceleyle karar vermek yerine bir süre birbirinizi dinlemek iyi gelir. Kalbin boştaysa eski bir tanıdıktan gelen mesaj seni şaşırtabilir; cevap vermeden önce ne istediğini düşün.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…