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Boğa Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın bugün tüm gün kendi burcunda kalması, seni yılın en huzurlu ve kendine güvenli günlerinden birine taşıyor; bugün aldığın kararlar sana her zamankinden daha doğru gelecek. Maddi olarak evinle veya birikimlerinle ilgili bir konuda net bir adım atmak için bugünü değerlendirebilirsin, çünkü Ay'ın burcunda olması sana gereken kararlılığı veriyor. Mars'ın hâlâ Aslan'da olması, senin gibi temkinli bir burcu bile bugün biraz daha girişken davranmaya itebilir.

Gelelim aşka. İlişkin olan Boğalar, bugün partnerinle kurduğun sakin ve güvenli bağın kıymetini bir kez daha fark edeceksin. Bekar Boğa ise kendine güveninin arttığı bu günde, çevresindekilerin dikkatini fazlasıyla çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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