Sevgili Boğa, Ay'ın bugün tüm gün kendi burcunda kalması, seni yılın en huzurlu ve kendine güvenli günlerinden birine taşıyor; bugün aldığın kararlar sana her zamankinden daha doğru gelecek. Maddi olarak evinle veya birikimlerinle ilgili bir konuda net bir adım atmak için bugünü değerlendirebilirsin, çünkü Ay'ın burcunda olması sana gereken kararlılığı veriyor. Mars'ın hâlâ Aslan'da olması, senin gibi temkinli bir burcu bile bugün biraz daha girişken davranmaya itebilir.

Gelelim aşka. İlişkin olan Boğalar, bugün partnerinle kurduğun sakin ve güvenli bağın kıymetini bir kez daha fark edeceksin. Bekar Boğa ise kendine güveninin arttığı bu günde, çevresindekilerin dikkatini fazlasıyla çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…