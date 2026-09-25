Sevgili Boğa, kariyerinle ilgili beklediğin bir haber bugün gelebilir; havadaki enerji her zamankinden hızlı akıyor ve bu da seni daha atik davranmaya itiyor. Bir teklifi değerlendirirken eski temkinli tavrından biraz uzaklaşman, bugün sana fayda sağlayabilir.

Askıda kalan bir parasal konu, bugün yaşanan Koç Dolunayı sayesinde çözüme kavuşabilir; elindeki verileri bir kez daha gözden geçirip net bir karar vermen, bu süreci hızlandıracak. Güvendiğin birinin görüşünü alman da bugün işine yarayabilir.

Gelelim aşka. Bugün ilişkinde temponun biraz zorlanabileceğini hissedebilirsin; partnerin senden hız beklerken sen her zamanki gibi kendi ritmine sadık kalmak isteyebilirsin. Ona biraz zaman istediğini açıkça söylemen, gerginliği azaltacak en sağlıklı yol olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…