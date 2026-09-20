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Boğa Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında alıştığın yöntemden biraz taviz vermen, bir uzlaşmayı kolaylaştırabilir; Terazi mevsiminin dengeleyici havası bu esnekliği senin için daha kabul edilebilir kılıyor. Haftanın sonunda Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, bir projede daha kararlı adımlar atman kolaylaşacak.

Maddi olarak bu hafta bir bütçe kararını tek başına değil, bir ortakla birlikte almak daha isabetli olacak; Terazi'nin dengeleyici etkisi burada da işe yarıyor. Koç Dolunayı'nın haftanın ortasında getirdiği netlikle, ertelediğin bir finansal kararı sonunda verebilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte ilişkisinde bastırdığı bir beklentiyi artık dile getirme ihtiyacı duyabilir; bu açıklık başta zor gelse de rahatlatıcı olacak. Bekar Boğalar ise hafta sonuna doğru Mars'ın etkisiyle, ilgisini çeken birine yaklaşma konusunda her zamankinden daha cesur davranabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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