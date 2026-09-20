Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında alıştığın yöntemden biraz taviz vermen, bir uzlaşmayı kolaylaştırabilir; Terazi mevsiminin dengeleyici havası bu esnekliği senin için daha kabul edilebilir kılıyor. Haftanın sonunda Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, bir projede daha kararlı adımlar atman kolaylaşacak.

Maddi olarak bu hafta bir bütçe kararını tek başına değil, bir ortakla birlikte almak daha isabetli olacak; Terazi'nin dengeleyici etkisi burada da işe yarıyor. Koç Dolunayı'nın haftanın ortasında getirdiği netlikle, ertelediğin bir finansal kararı sonunda verebilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte ilişkisinde bastırdığı bir beklentiyi artık dile getirme ihtiyacı duyabilir; bu açıklık başta zor gelse de rahatlatıcı olacak. Bekar Boğalar ise hafta sonuna doğru Mars'ın etkisiyle, ilgisini çeken birine yaklaşma konusunda her zamankinden daha cesur davranabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…