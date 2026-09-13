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Boğa Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Venüs sizi konfor alanınızdan biraz olsun çıkarmaya çalışıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olanlar için para ve güven konuları aşkla iç içe geçebilir; partnerinizle ortak bir plan üzerinde anlaşmak size beklediğinizden çok daha fazla huzur verecek. Bekar Boğalar ise bu hafta tanıdık bir çevrede, belki de uzun zamandır göz ardı ettiği biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir. İnatçılığınız zaman zaman işinize yarasa da, hafta ortasında biraz esneklik göstermek ilişkinizi rahatlatacak. Dokunma, güzel kokular ve sakin bir ortam bu hafta duygusal bağınızı güçlendiren küçük ama etkili detaylar olacak. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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