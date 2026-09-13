Sevgili Boğa, bu hafta Venüs sizi konfor alanınızdan biraz olsun çıkarmaya çalışıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olanlar için para ve güven konuları aşkla iç içe geçebilir; partnerinizle ortak bir plan üzerinde anlaşmak size beklediğinizden çok daha fazla huzur verecek. Bekar Boğalar ise bu hafta tanıdık bir çevrede, belki de uzun zamandır göz ardı ettiği biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir. İnatçılığınız zaman zaman işinize yarasa da, hafta ortasında biraz esneklik göstermek ilişkinizi rahatlatacak. Dokunma, güzel kokular ve sakin bir ortam bu hafta duygusal bağınızı güçlendiren küçük ama etkili detaylar olacak. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…