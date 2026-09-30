Sevgili Boğa, iş yerindeki düzenin bu ay baştan kuruluyor. Terazi Yeniayı günlük çalışma alanında gerçekleştiği için iş yükünü, görev paylaşımını ve çalışma saatlerini yeniden ayarlamak isteyeceksin. Yeni bir pozisyon, farklı bir vardiya ya da ekip içinde görev değişikliği gündeme gelebilir. Ayın ortasında Mars ile Satürn'ün uyumlu açısı, ertelediğin raporları ve eksik kalan dosyaları bitirmen için sana güç veriyor. Ayın son haftasında Merkür retrosu başladığında iş ortaklarınla yazışırken yanlış anlaşılmalara dikkat et. Önemli bir anlaşmayı yazılı hale getirmeden adım atma.

Maddi olarak ayın finali senin burcunda gerçekleşen Dolunay ile geliyor. Bu Dolunay, kendi emeğinle kazandığın para ile harcamaların arasındaki dengeyi gözler önüne seriyor. Evle ilgili bir masraf da çıkabilir; Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter tadilat, taşınma ya da eşya alımı gibi konuları hareketlendiriyor. Büyük bir alım yapacaksan acele etme, fiyatları karşılaştır.

Gelelim aşka. Venüs retrosu doğrudan ilişki alanında ilerlediği için bu ayın gündemi belli: birlikte olduğun kişiyle ilişkinin yönünü konuşacaksınız. Aranızda bir kırgınlık varsa, ayın ikinci yarısında Güneş ile Venüs'ün buluşması meseleyi açıkça görmeni sağlıyor. Burada inat etmek yerine dinlemeyi seçersen ilişkiniz güçlenir. Kalbin boştaysa eski bir sevgili ya da yarım kalmış bir hikaye yeniden gündemine girebilir. Bu kişiye yeniden şans vermeden önce neden ayrıldığınızı hatırla.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…