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Boğa Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Senin burcunda ay sonunda gerçekleşecek Dolunay, bu ayın maddi tablosunu tamamlayan olay olacak. Kendi emeğinle kazandığın parayla harcadığın para arasındaki fark bu dönemde gözünün önüne serilecek ve hangi giderin gerçekten gerekli olduğunu daha iyi ayırt edeceksin. Ev alanından geçen Mars ve Jüpiter tadilat, taşınma, beyaz eşya ya da mobilya gibi büyük bir kalemi gündeme getirebilir; böyle bir alımda acele etme ve birkaç yerden teklif topla. Günlük çalışma alanındaki Terazi Yeniayı yeni bir görev ya da çalışma saatlerinde bir değişiklik getirirse bu gelirine de yansıyabilir. Partnerinle ortak harcamalarda kimin neyi üstlendiğini de bu ay açıkça konuşmakta fayda var, çünkü Venüs retrosu tam bu alanı çalıştırıyor.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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