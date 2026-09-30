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Boğa Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Boynun ve boğazın bu ayın en hassas bölgeleri. Ay sonunda senin burcunda gerçekleşecek Dolunay; ses kısıklığı, boyun tutulması ya da boğazda takılma hissi gibi şikayetleri öne çıkarabilir. Uzun süredir tiroid değerlerine baktırmadıysan bu ay iyi bir zaman. Terazi Yeniayı sağlık ve günlük rutin alanında gerçekleştiği için yeni bir beslenme düzeni kurmak, öğün saatlerini sabitlemek ya da düzenli bir egzersiz planına geçmek için ayın ilk yarısını değerlendir. Venüs'ün ilişki alanında geri gitmesi sevdiklerinle geç saatlere kadar süren yemekleri artırabilir; ağır akşam yemekleri sabah şişkinlik ve ödem olarak geri dönebilir. Tuz tüketimini azaltmak ve akşam yemeğini erken yemek bu ay sana iyi gelecek.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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