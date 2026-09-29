Sevgili Boğa, bir iş ortağın ya da önemli bir müşterin bugün sana beklediğinden daha net sorular yöneltebilir. Merkür Akrep'e geçerken ortaklık alanını hareketlendiriyor; masadaki anlaşmanın her maddesini açıkça konuşmak, ileride çıkabilecek yanlış anlamaları şimdiden ortadan kaldırır. İmza aşamasındaki bir işte acele etmemek uzun soluklu bir iş birliğinin temelini sağlamlaştırır. Sözlerini tartarak kullanman karşı tarafta güven uyandıracak.

Maddi olarak Ay'ın günün ikinci yarısında İkizler'e, yani para alanına geçmesi gelir ve giderlerine odaklanmanı sağlıyor. Aklına ek bir kazanç fikri düşebilir; harekete geçmeden önce bir sözleşmeyi ya da hesabı ikinci kez gözden geçir.

Gelelim aşka. İlişkindeysen sakin ama derin bir sohbet aranızdaki güveni pekiştirecek. Yalnızsan günün ilk yarısındaki temkinli tavrını akşam biraz gevşetmek, yeni bir tanışıklığın kapısını aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…