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Boğa Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 30 Eylül Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bir iş ortağın ya da önemli bir müşterin bugün sana beklediğinden daha net sorular yöneltebilir. Merkür Akrep'e geçerken ortaklık alanını hareketlendiriyor; masadaki anlaşmanın her maddesini açıkça konuşmak, ileride çıkabilecek yanlış anlamaları şimdiden ortadan kaldırır. İmza aşamasındaki bir işte acele etmemek uzun soluklu bir iş birliğinin temelini sağlamlaştırır. Sözlerini tartarak kullanman karşı tarafta güven uyandıracak.

Maddi olarak Ay'ın günün ikinci yarısında İkizler'e, yani para alanına geçmesi gelir ve giderlerine odaklanmanı sağlıyor. Aklına ek bir kazanç fikri düşebilir; harekete geçmeden önce bir sözleşmeyi ya da hesabı ikinci kez gözden geçir.

Gelelim aşka. İlişkindeysen sakin ama derin bir sohbet aranızdaki güveni pekiştirecek. Yalnızsan günün ilk yarısındaki temkinli tavrını akşam biraz gevşetmek, yeni bir tanışıklığın kapısını aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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