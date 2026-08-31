Sevgili Boğa, Eylül ayının ilk yarısında hayatına biraz hareket ve heyecan katmak isteyebilirsin. Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay; aşk, yaratıcılık, hobiler ve seni mutlu eden konularda yeni başlangıçlar için destekleyici olacak. Uzun zamandır yapmak istediğin bir şeye yeniden başlayabilir veya kendine daha fazla zaman ayırmaya karar verebilirsin.

Özellikle aşk hayatında da güzel gelişmeler yaşanabilir. Duygularını daha rahat ifade edebileceğin bu dönemde, yeni bir flört gündeme gelebilir. İlişkisi olan Boğalar ise partnerleriyle birlikte keyifli planlar yapabilir.

23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesi ve sonbahar ekinoksunun yaşanmasıyla birlikte odağın günlük hayatına ve sorumluluklarına kayıyor. İş düzenini değiştirmek, çalışma ortamını daha verimli hale getirmek veya hayatındaki gereksiz yüklerden kurtulmak isteyebilirsin. Dengeli bir rutin oluşturmak bu dönemde sana iyi gelecek.

26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise biraz içe dönmene neden olabilir. Uzun süredir zihnini meşgul eden bir konuyu kapatabilir, geçmişten gelen bir meseleyi geride bırakabilirsin. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine bazı şeylerin akışına bırakılması gerektiğini fark edebilirsin.

Peki ya aşk? Eylülün ilk yarısı aşk açısından oldukça hareketli. Bekarsan seni heyecanlandıracak biriyle tanışabilir, ilişkisi olan Boğalar ise romantik bir döneme girebilir. Ayın sonlarında ise duygularını daha sakin değerlendirmek isteyebilirsin. Sana iyi gelmeyen bir ilişkiyi veya geçmişten kalan bir kırgınlığı geride bırakmak, yeni bir döneme daha huzurlu başlamanı sağlayabilir.

Eylül ayı Boğa burçlarına önce mutluluklarını hatırlatacak, ardından hayatlarını düzene sokacak ve sonunda geçmişle vedalaşmaları için fırsat sunacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...