Ayın ikinci yarısından itibaren günlük rutinlerini ve çalışma koşullarını düzene sokmak, sağlığın üzerinde doğrudan iyileştirici bir etki yaratacak. Zihnini ve bedenini yoran gereksiz yüklerden kurtulmak, dengeli bir beslenme veya egzersiz rutini oluşturmak sana çok iyi gelecek. Koç Dolunayı döneminde ise her şeyi kontrol etme isteğini bir kenara bırakıp akışa teslim olmak, ruhsal sağlığını koruman ve zihinsel detoks yapman için harika bir fırsat sunuyor.