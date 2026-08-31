Başak Yeniayı’nın etkisiyle Eylül’ün ilk yarısı aşk hayatında oldukça romantik ve heyecanlı geçecek. Bekarsan duygularını rahatça ifade edebileceğin, seni heyecanlandıracak yeni bir flört gündeme gelebilir; ilişkin varsa partnerinle keyifli ve romantik planlar yaparak bağınızı tazeleyebilirsiniz. Ayın sonuna doğru gerçekleşecek Koç Dolunayı ile birlikte ise biraz içe dönerek duygularını sakince tartmak isteyebilir, sana yük olan eski bir kırgınlığı ya da bitmesi gereken bir ilişkiyi tamamen geride bırakarak huzura kavuşabilirsin.