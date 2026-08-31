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Boğa Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Başak Yeniayı’nın etkisiyle Eylül’ün ilk yarısı aşk hayatında oldukça romantik ve heyecanlı geçecek. Bekarsan duygularını rahatça ifade edebileceğin, seni heyecanlandıracak yeni bir flört gündeme gelebilir; ilişkin varsa partnerinle keyifli ve romantik planlar yaparak bağınızı tazeleyebilirsiniz. Ayın sonuna doğru gerçekleşecek Koç Dolunayı ile birlikte ise biraz içe dönerek duygularını sakince tartmak isteyebilir, sana yük olan eski bir kırgınlığı ya da bitmesi gereken bir ilişkiyi tamamen geride bırakarak huzura kavuşabilirsin.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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