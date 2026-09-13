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Boğa Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın ilk günlerinde uzun zamandır keyif için yapılan bir uğraşı daha düzenli hale getirme isteği oluşabilir. Güneş–Mars sekstili bir proje hazırlamak, kursa başlamak, üretmek ya da yapılan işi daha geniş bir çevreye göstermek için harekete geçirebilir. Hafta ortasında birlikte çalışılan biriyle işin nasıl yürütüleceği konusunda fikir ayrılığı çıkabilir; tek bir yönteme bağlı kalmak yerine iki tarafın da çalışma biçimine yer açmak işleri kolaylaştırabilir.

Para tarafında yeni başlayacak bir uğraş ya da iş için ekipman, eğitim veya malzeme masrafı gündeme gelebilir. Daha gelir elde edilmeden en pahalı seçeneğe yönelmek yerine başlangıçta gerçekten gerekli olanları ayırmak bütçeyi koruyabilir. Hafta sonu bir hizmetin, rezervasyonun ya da birlikte yapılan bir planın fiyatı değişirse farklı seçeneklere de bakılabilir.

Peki ya aşk? Venüs–Plüton karesi ilişkide ilgi, kıskançlık ya da kararların nasıl alındığı gibi bir meseleyi görünür hale getirebilir. İlişkin varsa karşı tarafın davranışını değiştirmeye çalışmak yerine rahatsız eden konuyu doğrudan anlatmak daha yapıcı olabilir. Bekarsan ilgini çeken biriyle tanışmak mümkün; ilk anda oluşan heyecanla ileriye dönük sonuçlar çıkarmadan sohbetin nasıl ilerlediğine bakılabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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