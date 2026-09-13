Sevgili Boğa, haftanın ilk günlerinde uzun zamandır keyif için yapılan bir uğraşı daha düzenli hale getirme isteği oluşabilir. Güneş–Mars sekstili bir proje hazırlamak, kursa başlamak, üretmek ya da yapılan işi daha geniş bir çevreye göstermek için harekete geçirebilir. Hafta ortasında birlikte çalışılan biriyle işin nasıl yürütüleceği konusunda fikir ayrılığı çıkabilir; tek bir yönteme bağlı kalmak yerine iki tarafın da çalışma biçimine yer açmak işleri kolaylaştırabilir.

Para tarafında yeni başlayacak bir uğraş ya da iş için ekipman, eğitim veya malzeme masrafı gündeme gelebilir. Daha gelir elde edilmeden en pahalı seçeneğe yönelmek yerine başlangıçta gerçekten gerekli olanları ayırmak bütçeyi koruyabilir. Hafta sonu bir hizmetin, rezervasyonun ya da birlikte yapılan bir planın fiyatı değişirse farklı seçeneklere de bakılabilir.

Peki ya aşk? Venüs–Plüton karesi ilişkide ilgi, kıskançlık ya da kararların nasıl alındığı gibi bir meseleyi görünür hale getirebilir. İlişkin varsa karşı tarafın davranışını değiştirmeye çalışmak yerine rahatsız eden konuyu doğrudan anlatmak daha yapıcı olabilir. Bekarsan ilgini çeken biriyle tanışmak mümkün; ilk anda oluşan heyecanla ileriye dönük sonuçlar çıkarmadan sohbetin nasıl ilerlediğine bakılabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…