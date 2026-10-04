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Boğa Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yöneticin Venüs geri hareket ederken ilişkinde konuşulmamış bir mesele bu hafta ağır ağır yüzeye çıkıyor. Bunu bir kavga olarak değil, ilişkinin neye ihtiyacı olduğunu anlamak için bir fırsat olarak görürsen çok şey kazanırsın. Haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı aranıza planlanmamış hoş bir an da getirebilir; ortak bir kahve ya da kısa bir yürüyüş bu anı değerlendirmek için yeterli. Aceleyle konuşmak yerine doğru zamanı kolla.

Tek başınaysan eski bir sevgilinin ya da geçmişten tanıdık bir ismin yeniden görünmesi hafta boyunca seni düşündürecek. Yeniay yeni bir başlangıca zemin hazırlasa da retrodaki Venüs eski hikâyeyi tekrar yazman için değil, ondan ders çıkarman için burada. O kişiyle neden ayrıldığınızı hatırlamak, net bir karar vermeden önce sana en iyi pusulayı verir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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