Sevgili Boğa, yöneticin Venüs geri hareket ederken ilişkinde konuşulmamış bir mesele bu hafta ağır ağır yüzeye çıkıyor. Bunu bir kavga olarak değil, ilişkinin neye ihtiyacı olduğunu anlamak için bir fırsat olarak görürsen çok şey kazanırsın. Haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı aranıza planlanmamış hoş bir an da getirebilir; ortak bir kahve ya da kısa bir yürüyüş bu anı değerlendirmek için yeterli. Aceleyle konuşmak yerine doğru zamanı kolla.

Tek başınaysan eski bir sevgilinin ya da geçmişten tanıdık bir ismin yeniden görünmesi hafta boyunca seni düşündürecek. Yeniay yeni bir başlangıca zemin hazırlasa da retrodaki Venüs eski hikâyeyi tekrar yazman için değil, ondan ders çıkarman için burada. O kişiyle neden ayrıldığınızı hatırlamak, net bir karar vermeden önce sana en iyi pusulayı verir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…