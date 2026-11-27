Yönetici gezegenin Venüs bugün Jüpiter'le el sıkışıyor ve bu senin için günün en güzel haberi. Venüs günlük işler evinden, Jüpiter ise ev ve aile evinden birbirine destek veriyor. Evini güzelleştirmek, bir köşeyi yenilemek ya da sevdiklerini sofrana davet etmek için harika bir gün.

Sabah saatlerinde küçük bir iletişim aksaklığı yaşanabilir; bir mesajı yanlış anlamak ya da bir saati karıştırmak gibi. Biraz sabırla hemen toparlanır. Öğleden sonra Ay da ev evine geçince içini bir huzur kaplıyor ve kendini yuvanda güvende hissediyorsun.

Bekar Boğalar için tanıdık bir ortamda, belki bir arkadaşının evinde güzel bir sohbet başlayabilir. Partnerli Boğalar ise evde baş başa geçirilecek sakin bir akşamın tadını çıkaracak. Bugün kendine güzel bir yemek pişir, yavaşla ve anın keyfini çıkar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…