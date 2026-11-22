Sevgili Boğa, haftaya kendi burcunda dolaşan Ay ile başlıyorsun ve bu sana içten bir sağlamlık veriyor. Sabah saatlerinde Ay ilişkiler evindeki Merkür'le karşı karşıya geliyor. Partnerin, bir iş ortağın ya da yakın bir dostunla yapacağın konuşma günün havasını belirleyebilir. Karşındakinin ne demek istediğini anlamak için acele etme; sabrın bugün en büyük kozun.

Yönetici gezegenin Venüs günlük düzen ve sağlık evinde, kendi burcu Terazi'de. İş yerinde uyumlu bir ortam kurmak, masanı güzelleştirmek ya da öğle arasında kendine kısa bir mola vermek gününü kolaylaştırır. Pazartesi yoğunluğunu küçük keyiflerle dengelemek tam sana göre bir strateji.

Yarın akşam para evinde gerçekleşecek Dolunay maddi konularda bir netleşme getirecek; bugün harcamalarını gözden geçirerek buna hazırlanabilirsin. Bekar Boğalar için sabah gelen bir mesaj gün boyu yüzünü güldürebilir. Partnerli Boğalar ise partneriyle açık ve sakin bir konuşmayla aradaki küçük bir konuyu tatlıya bağlayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…