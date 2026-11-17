Bugün ilişkiler senin için ön planda sevgili Boğa. Güneş, ortaklıklar ve ikili ilişkiler evinden geçerken öğle saatlerinde Jüpiter ile kare açı yapıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla ev, aile veya sorumluluklar üzerine konuşurken beklentiler biraz büyüyebilir. Küçük bir fikir ayrılığı yaşasan bile bunu iki tarafın da ne istediğini netleştirmek için güzel bir fırsat olarak görebilirsin.

Ay ise sabahın ilk saatlerinden itibaren Balık burcunda, senin için arkadaşlar ve sosyal çevre evinde. Eski bir dostun mesajı, bir grup sohbeti ya da ortak bir plan gününe neşe katabilir. Bekar Boğalar için arkadaş ortamında ya da bir tanıdık aracılığıyla gelen bir tanışma ihtimali yüksek. Partnerliysen, ortak arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir akşam ilişkine tazelik getirir.

Yönetici gezegenin Venüs kendi burcu Terazi'de ilerliyor ve gündelik işlerinde bile estetik ve uyum aramanı sağlıyor. Çalışma masanı toparlamak, sevdiğin bir kokuyu yanına almak ya da öğle arasında güzel bir kahve molası vermek motivasyonunu yükseltecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…