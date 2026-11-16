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Boğa Burcu right-white
17 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 17 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iş hayatında tatlı bir akış var. Sabah yönetici gezegenin Venüs, kariyer evinde dolaşan Ay'la uyumlu bir açı kuruyor. Bu, iş yerinde nazik tavrınla herkesi kendine çektiğin, ilişkilerinin işine fayda sağladığı bir gün demek. Bir üstünle ya da iş arkadaşınla yapacağın güzel bir sohbet kapını açabilir.

Öğleden sonra kariyerinde bir adım atma isteği duyabilirsin. Yeni bir teklif sunmak ya da bir projeyi ileri taşımak için bu motivasyonu kullan. Akşama doğru ise ev ve aile tarafında hareketlilik var. Aslan'da buluşan Mars ve Jüpiter yuva evini ısıtıyor; ailenle yapacağın bir plan ya da evde bir yenilik fikri seni heyecanlandırabilir.

İş ile ev arasında güzel bir denge kurabilirsin; ikisine de zaman ayırmak bugün çok kolay. Aşkta ise Venüs'ün düz harekete geçmesinin ardından kalbin yeniden yerine oturuyor. Partnerli Boğa, sevdiğiyle evde sıcak bir akşam geçirecek; birlikte hazırlanan bir yemek ya da mum ışığında bir sohbet aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Boğa ise iş çevresinden biriyle tatlı bir sohbet yakalayabilir. Acele etme; senin için doğru olan kişi, yavaş ama sağlam adımlarla hayatına giriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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