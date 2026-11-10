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Boğa Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ilişkilerde sis dağılıyor! Bir süredir ilişkiler evinde geri hareket eden Merkür, iki gün sonra düz harekete geçmeye hazırlanıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla yaşadığın yanlış anlaşılmalar bugünden itibaren yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Biraz daha sabır, sonra her şey yerli yerine oturacak.

Ay gün boyu Yay'da, paylaşım ve güven evinde ilerliyor. Sevdiğin biriyle içten bir sohbet, ortak bir hayal ya da birlikte alınacak bir karar bugün çok daha kolay. Sabah erken saatlerde içinde bir huzur hissedeceksin; bu, uzun süredir taşıdığın bir yükten kurtulmanın işareti olabilir.

Para tarafında ortak bir kaynak ya da birinden gelen bir destek yüzünü güldürebilir. Partnerli Boğa, sevdiğiyle derin bir yakınlık yaşayacak. Bekar Boğa ise yüzeysel tanışmalardan çok, anlamlı bağlara yöneliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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