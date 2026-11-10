Sevgili Boğa, ilişkilerde sis dağılıyor! Bir süredir ilişkiler evinde geri hareket eden Merkür, iki gün sonra düz harekete geçmeye hazırlanıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla yaşadığın yanlış anlaşılmalar bugünden itibaren yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Biraz daha sabır, sonra her şey yerli yerine oturacak.

Ay gün boyu Yay'da, paylaşım ve güven evinde ilerliyor. Sevdiğin biriyle içten bir sohbet, ortak bir hayal ya da birlikte alınacak bir karar bugün çok daha kolay. Sabah erken saatlerde içinde bir huzur hissedeceksin; bu, uzun süredir taşıdığın bir yükten kurtulmanın işareti olabilir.

Para tarafında ortak bir kaynak ya da birinden gelen bir destek yüzünü güldürebilir. Partnerli Boğa, sevdiğiyle derin bir yakınlık yaşayacak. Bekar Boğa ise yüzeysel tanışmalardan çok, anlamlı bağlara yöneliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…