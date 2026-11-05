article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Boğa Burcu chevron-right-grey 6 Kasım Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
6 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 6 Kasım Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün masanı topladığında içinde güzel bir rahatlama olacak. Terazi'deki Ay günlük işler alanından geçiyor ve dağınık duran ne varsa düzene sokma isteği veriyor. Yapılacaklar listendeki maddeleri tek tek çizmek sana tuhaf bir mutluluk verecek, kabul et!

Sabah saatlerinde biraz yorgun ya da dalgın hissedebilirsin; acele etme, kahveni yavaş iç. Gün ilerledikçe enerjin toparlanıyor. Yönetici gezegenin Venüs'e doğru ilerleyen Ay, hem bedenine hem ruhuna iyi bakmanı hatırlatıyor. İş çıkışı kısa bir yürüyüş, sevdiğin bir yemek ya da uzun bir duş, kendini ödüllendirmenin en sade yolu.

Aşkta sıcak ve huzurlu bir akşam görünüyor. Partnerli Boğa evde birlikte geçirilen sakin bir Cuma gecesinden keyif alır. Bekar Boğa ise iş yerinde ya da spor salonunda göz göze geldiği birine gülümsemekten çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın