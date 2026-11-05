Sevgili Boğa, bugün masanı topladığında içinde güzel bir rahatlama olacak. Terazi'deki Ay günlük işler alanından geçiyor ve dağınık duran ne varsa düzene sokma isteği veriyor. Yapılacaklar listendeki maddeleri tek tek çizmek sana tuhaf bir mutluluk verecek, kabul et!

Sabah saatlerinde biraz yorgun ya da dalgın hissedebilirsin; acele etme, kahveni yavaş iç. Gün ilerledikçe enerjin toparlanıyor. Yönetici gezegenin Venüs'e doğru ilerleyen Ay, hem bedenine hem ruhuna iyi bakmanı hatırlatıyor. İş çıkışı kısa bir yürüyüş, sevdiğin bir yemek ya da uzun bir duş, kendini ödüllendirmenin en sade yolu.

Aşkta sıcak ve huzurlu bir akşam görünüyor. Partnerli Boğa evde birlikte geçirilen sakin bir Cuma gecesinden keyif alır. Bekar Boğa ise iş yerinde ya da spor salonunda göz göze geldiği birine gülümsemekten çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…