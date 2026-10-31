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Boğa Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Kasım Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Aslan'a geçen Ay sabah saatlerinde dördüncü evinde ev, aile ve iç dünyanı öne çıkarıyor. Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen on ikinci evindeki belirsizliği yumuşatıyor, içinden geçenleri sade bir dille ifade edebilirsin. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık kariyer alanında gücü kimin elinde tuttuğunu sorgulatabilir. Sözlerini tartarak seç.

Maddi olarak yedinci evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu ortaklarla yapılan ödeme konusunu yeniden açıyor. Uranüs'e uzanan ikindi açısı ikinci evinde beklenmedik bir gelir fırsatı getirebilir, ama ani kararlarla ilerleme. Rakamları yazılı teyit et.

Peki ya aşk? Altıncı evini etkileyen geri hareketli Venüs ilişkideki sorumluluk paylaşımını masaya yatırıyor. Partnerinle günlük planı birlikte konuşmak havayı hafifletir. Bekar Boğa ise günlük hayatın içinde karşısına çıkan sıcak bir tebessüme kapı aralayabilir. Gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bu ilgiyi sağlam bir zemine oturtuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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