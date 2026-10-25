Sevgili Boğa, Dolunay senin burcunda doğduğu için bugün sahne senin; 'Ben gerçekte ne istiyorum?' sorusu sabaha karşı Ay'ın burcuna geçmesiyle birlikte gündemine oturuyor. Dolunayın hemen ardından Plüton'la kurulan kare kariyer alanında bir güç mücadelesini ortaya çıkarabilir, ama sen sakin kalarak kazanırsın. Bir dönemin kapanışı seni şaşırtmasın.

Maddi olarak iş yerinde ücret, prim ya da çalışma düzeni ile ilgili bir konuşma karşına çıkabilir. Retro Merkür ödemelerin yazılı olmasını istiyor; sözlü anlaşmaları mesajla kayda al. Kendi değerini sessizce bilmek yeterli.

Peki ya aşk? Yedinci evindeki Güneş ilişkiye dair kararlılığını ölçüyor. Partnerinle birbirinize ne kadar alan tanıdığınız gün içinde konuşulabilir. Bekar Boğa ise geçmişte bıraktığı bir ilgiyi dönüp aramak yerine, bugün kendi isteğini netleştirmeli. Akşam yalnız geçireceğin kısa bir zaman iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…