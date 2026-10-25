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Boğa Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Dolunay senin burcunda doğduğu için bugün sahne senin; 'Ben gerçekte ne istiyorum?' sorusu sabaha karşı Ay'ın burcuna geçmesiyle birlikte gündemine oturuyor. Dolunayın hemen ardından Plüton'la kurulan kare kariyer alanında bir güç mücadelesini ortaya çıkarabilir, ama sen sakin kalarak kazanırsın. Bir dönemin kapanışı seni şaşırtmasın.

Maddi olarak iş yerinde ücret, prim ya da çalışma düzeni ile ilgili bir konuşma karşına çıkabilir. Retro Merkür ödemelerin yazılı olmasını istiyor; sözlü anlaşmaları mesajla kayda al. Kendi değerini sessizce bilmek yeterli.

Peki ya aşk? Yedinci evindeki Güneş ilişkiye dair kararlılığını ölçüyor. Partnerinle birbirinize ne kadar alan tanıdığınız gün içinde konuşulabilir. Bekar Boğa ise geçmişte bıraktığı bir ilgiyi dönüp aramak yerine, bugün kendi isteğini netleştirmeli. Akşam yalnız geçireceğin kısa bir zaman iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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