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Boğa Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, öğleden hemen önce Ay'ın Güneş'le kurduğu üçgen altıncı evinde iş düzenini rahatlatıyor; bekleyen bir rapor ya da rutin görev düşündüğünden hızlı kapanabilir. İkindiden sonra Ay'ın Balık'a geçmesi arkadaş çevreni ve hedeflerini gündeme getiriyor, birinin önerisi seni düşündürebilir. Hemen cevap vermek yerine bir gece beklemek işine yarar.

Maddi olarak gün doğmadan önce kariyer evindeki Ay ile dördüncü evindeki Jüpiter'in karşıtlığı, eve dair bir gideri ya da büyük bir alışveriş isteğini doğurabilir. Onarım, taşınma ya da dekorasyon planın varsa fiyatları karşılaştırmadan karar verme.

Peki ya aşk? Akşam Ay'ın yedinci evindeki retro Venüs'le üçgeni, birlikte yapılacak bir plan konusunda anlaşmayı kolaylaştırıyor. Bekar Boğa ise iş ya da arkadaş çevresinden gelen bir ilgiyi yavaş yavaş tanımak için kendine zaman tanımalı. Akşam birlikte yapılacak kısa bir yürüyüş, ilişkiyi tazeleyen küçük bir adım olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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