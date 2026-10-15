Sevgili Boğa, sabaha doğru Plüton'un ileri harekete geçmesi kariyer evinde yetkini ve görünürlüğünü yeniden tartmana yol açıyor; öğle saatlerinde Mars ile Satürn'in üçgeni ise arka planda sürdürdüğün bir hazırlığı sonuçlandırmana destek veriyor. Ay'ın Oğlak'a geçmesiyle dokuzuncu evinde eğitim, yayın veya yurt dışıyla ilgili bir iş gündeme geliyor.

Maddi olarak dördüncü evdeki Mars ev, kira ya da aile kaynaklı bir gideri gündeme getirebilir. Satürn'ün desteği sabit giderleri sadeleştirmen için fırsat veriyor; elektrik, internet ve aidat gibi kalemleri tek tabloda toplamak rahatlatır.

Peki ya aşk? Evde birlikte yapılacak küçük bir onarım ya da düzenleme sizi şaşırtıcı biçimde yakınlaştırır; ilişkin varsa işi paylaşırken tatlı bir dille konuşmak yeter. Bekar Boğa ise bugün acele etmeden, yazışmaları sakin tutarak ilgi duyduğu kişinin ritmini gözlemleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…