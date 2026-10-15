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Boğa Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabaha doğru Plüton'un ileri harekete geçmesi kariyer evinde yetkini ve görünürlüğünü yeniden tartmana yol açıyor; öğle saatlerinde Mars ile Satürn'in üçgeni ise arka planda sürdürdüğün bir hazırlığı sonuçlandırmana destek veriyor. Ay'ın Oğlak'a geçmesiyle dokuzuncu evinde eğitim, yayın veya yurt dışıyla ilgili bir iş gündeme geliyor.

Maddi olarak dördüncü evdeki Mars ev, kira ya da aile kaynaklı bir gideri gündeme getirebilir. Satürn'ün desteği sabit giderleri sadeleştirmen için fırsat veriyor; elektrik, internet ve aidat gibi kalemleri tek tabloda toplamak rahatlatır.

Peki ya aşk? Evde birlikte yapılacak küçük bir onarım ya da düzenleme sizi şaşırtıcı biçimde yakınlaştırır; ilişkin varsa işi paylaşırken tatlı bir dille konuşmak yeter. Bekar Boğa ise bugün acele etmeden, yazışmaları sakin tutarak ilgi duyduğu kişinin ritmini gözlemleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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