Sevgili Boğa, iş yerinde günlük düzenini yeniden kurmak için bugün Yeniay'ın yeni sayfası elinde. Çalışma saatlerini, görev listeni ve alışkanlıklarını bu akşama kadar sadeleştirirsen önümüzdeki haftalar daha verimli geçer. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı gizli kalmış bir yorgunluğu ya da erteleme eğilimini görünür kılıyor; bunu fark etmek yarım çözümdür.

Maddi olarak sabit gelir ve gideri düzene sokmak, küçük abonelikleri temizlemek ve yan gelir fikrini yazıya dökmek için güzel bir gün. Yöneticin Venüs retroda olduğu için yeni bir satın alma kararını birkaç gün bekletmek seni korur.

Peki ya aşk? Venüs retrosu ilişki alanında eski bir konuyu açıyor, Yeniay ise bunu sakin bir ortamda konuşma fırsatı veriyor; ilişkin varsa akşam yemeğinde dürüst bir sohbet ferahlatır. Bekarsan günlük rutininde sık gördüğün biri bu akşam sana başka türlü görünebilir, gece Mars karesi heyecanı yükseltse de ilk adımı sabaha bırak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…