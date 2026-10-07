Sevgili Boğa, sevdiğin türden bir gün: acele eden yok, kimse senden büyük hamle beklemiyor. Başak'taki boşlukta Ay işleri kendi hızında yürütmene izin veriyor; yaptığın işe küçük bir keyif dokunuşu katmak verimini artırır. Aklına gelen sürpriz bir fikri not alıp bir kenara koy, çünkü dünkü Mars ve Uranüs uyumu bu fikri hemen hayata geçirme isteği uyandırabilir.

Maddi olarak hobilerine ve eğlenceye ayırdığın para dikkat çekiyor. Küçük alışveriş sepetleri ve abonelikler bütçeni sessizce eritebilir; bunları gözden geçirmek için ideal bir gün. Büyük bir harcamayı ise Ay yeni burca geçene kadar erteleyebilirsin.

Peki ya aşk? Yöneticin Venüs retroda olduğu için ilişkinde eski bir konuşma yeniden açılabilir, sakin bir akşam yemeğinde bunu içtenlikle konuşman iyi gelir. Aklında biri yoksa çevrendeki tanıdık bir yüz bugün seni şaşırtabilir; ona yeni gözle bakmak yeterli, karar vermek için acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…