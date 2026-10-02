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Boğa Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyerinde üst yönetimden gelen bir baskı ile aile içindeki sorumlulukların arasında sıkışabilirsin. Mars'ın Plüton'a karşıt açısı iş ve ev arasında bir tercih yapman gerekiyormuş gibi hissettirebilir; oysa iki tarafa da neyi ne zaman yapabileceğini net söylersen gerilim kendiliğinden azalır. Bekleyen yazışmaları, formları ya da kısa bir yolculuğun planını bugün bitirmek de içini ferahlatır, çünkü iletişim alanındaki Ay azalan evresinde.

Maddi olarak ev için yapılacak bir tamirat ya da taşınmayla ilgili bir masraf gündeme gelebilir. Yönetici gezegenin Venüs'ün geri hareketi, bu harcamaları aceleye getirmeden birkaç teklif karşılaştırmanı istiyor.

Gelelim aşka. Venüs bugün ilişki alanında retroya başlıyor ve bu, ilişkini baştan sona gözden geçireceğin bir sürecin kapısı. Partnerinle aranızdaki dengeyi, kimin ne kadar emek verdiğini konuşmak için sakin bir zaman seç. Yalnızsan eski bir sevgilinin mesajı seni geçmişe çekebilir; cevap vermeden önce o ilişkiden ne öğrendiğini hatırla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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