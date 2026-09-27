Sevgili Boğa, normalde çekindiğin bir fırsata bugün cesaretle atılman gerekebilir; Mars'ın Aslan'a geçişi, bu atılganlığı sana alışık olmadığın bir hızla getiriyor. Bu cesaret, alışık olduğun temkinli tavrından uzak dursa da, bugün seni doğru yöne taşıyacak.

Maddi olarak Ay'ın akşama doğru kendi burcuna dönmesi, tam da sana yakışan bir güven ve rahatlık hissi getirecek; sabahki cesur adımın, akşam saatlerinde somut bir kazanca dönüşebilir.

Gelelim aşka. İlişkinde bugün alışık olmadığın bir değişiklik seni rahatsız etmek yerine tam tersine ferahlatabilir; partnerinin seni rutininin dışına çıkarması, akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin getirdiği bir armağan olabilir. Bekar Boğalar için bugün ilgisini çeken biriyle karşılaşmak mümkün; bu tanışıklığı hemen kategorize etmek yerine akışına bırakması, ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…