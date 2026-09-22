Sevgili Boğa, bugün iş yerinde bir uzlaşma arayışı öne çıkıyor; alıştığın yöntemden biraz taviz vermen bir anlaşmazlığı çözebilir, tam da Terazi'nin bugün başlayan sezonunun istediği gibi. Ekip arkadaşların bu esnekliği fark edip sana karşı daha açık davranabilir, bu da işlerin akışını hızlandıracak.

Maddi olarak bugün bir bütçe kararını paylaşarak alman, yalnız başına vereceğin karardan daha sağlam sonuç verecek; sonbahar ekinoksunun dengeleyici havası burada da hissediliyor. Küçük bir tasarruf kalemini gözden geçirmen de bugün bütçene ekstra bir nefes alanı sağlayabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Boğalar, partnerinin bugün alışık olmadığı bir özgürlük talebini rahatsız edici bulmadan dinlemeli; bu esneklik güveninizi pekiştirecek. Bekar Boğalar ise bugün tanıdığı birinin ondan beklediği bağımsızlığın aslında kendine uyan bir denge sunabileceğini görebilir. Bu karşılıklı anlayış, ilişkinizin temelini bugün biraz daha sağlamlaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…