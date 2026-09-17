Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde bir otorite figürüyle ciddi bir görüşmeyi gündeme getirebilir; hazırlıksız yakalanmamak için bugün sözlerinizi tartarak seçin. Chiron'un Koç'a dönüşü ise bir iş arkadaşınızın öz güven eksikliğini fark etmenizi sağlayabilir, bu farkındalık ekip içindeki rolünüzü güçlendirecek.

Bir anlaşmanın küçük harflerini bugün dikkatle okumanız gerekiyor; Satürn'ün ağırlığı gözden kaçırdığınız bir maddeyi fark etmenizi sağlayacak. Yay'daki İlk Dördün ise akşam saatlerinde, uzun süredir bekleyen bir finansal adımı atmanız için gereken son itkiyi verecek.

Taşınma ya da uzun vadeli bir plan bugün aranızda hayalden çok rakamlarla konuşulan bir konu olabilir; bu somutluk güveninizi pekiştirecek. Bekarlığını sürdüren Boğalar için tanışma bugün yüzeysel bir flörtten öteye geçip ilk andan itibaren ciddiyet taşıyabilir; karşınızdaki kişi niyetini net koyarsa siz de aynı açıklıkla karşılık verin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…