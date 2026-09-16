Sevgili Boğa, bugün Ay'ın tüm gün Yay burcunda kalması, sizin sağlam düzeninizle bu burcun özgürlük isteği arasında hafif bir gerilim yaratabilir. İş yerinde alışıldık rutininizi bozacak ani bir değişiklik gündeme gelebilir; direnmek yerine bir kez de akışa bırakmayı deneyin, sonuç düşündüğünüzden iyi olabilir.

Para konusunda bugün içinizde bir seyahat ya da yeni bir deneyim için harcama yapma isteği doğabilir. Bu isteği bastırmanıza gerek yok, ama bütçenizin sınırlarını da unutmayın; küçük bir keşif bile bugün size iyi gelecek kadar tatmin edici olabilir.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Boğalar bugün partnerinin her zamankinden maceracı bir teklifiyle karşılaşabilir; konfor alanınızdan biraz çıkmak ilişkinize canlılık katacak. Bekar Boğalar ise alışılmadık, hatta biraz sıra dışı bulduğu biriyle tanışabilir; ilk izlenimin ardındaki potansiyeli görmeye çalışın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…