Sevgili Boğa, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisiyle partnerinizden güven arayışında olabilirsiniz; küçük bir belirsizlik bile sizi tedirgin edebilir. Bu ihtiyacı bastırmak yerine nazikçe dile getirmeniz ilişkinize zarar vermeyecek. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte bu gerginlik yerini çok daha hafif, keyifli bir yakınlığa bırakıyor; birlikte güzel bir şey yapmak bugünün en iyi ilacı olacak.

Bugün bekar Boğalar için romantizm hızlı gelişen bir şeyden çok, sabırla ilerleyen bir tanışıklıkta saklı. Tanıdık bir çevrede karşılaştığınız biri, aslında düşündüğünüzden daha uzun süredir sizi fark etmiş olabilir. Acele etmeden, kendi temponuzda ilerleyin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…