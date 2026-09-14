Sevgili Boğa, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi güven konusunu aşk hayatınızın merkezine koyuyor. İlişkisi olan Boğalar partnerinden her zamankinden fazla bağlılık kanıtı bekleyebilir; bu ihtiyacı talep yerine paylaşım olarak sunmak size daha çok kazandıracak. Kıskançlık hissi güçlenebilir, ama kontrolü elden bırakmamak yerine güvene alan açmayı deneyin.

Bekar Boğalar için gün, sağlam ve gerçek bir bağ kurma potansiyeli taşıyan biriyle karşılaşmayı getirebilir; ilk izlenimin ötesine bakmak size iyi gelecek. Dokunma ve fiziksel yakınlık bugün duygusal bağınızı pekiştiren en güçlü araç olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…