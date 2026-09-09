Sevgili Boğa, Venüs’ün karşıt burcun Akrep’e geçmesi ilişkinde yakınlık ve güven konularını öne çıkarıyor. Sen sevgini çoğu zaman davranışlarınla göstermeyi tercih edebilirsin; yanında olmak ya da bir işi halletmek sana zaten yeterince açık gelebilir. Fakat karşındaki bugün bunu senden duymak da isteyebilir. İçinden geçen güzel bir şeyi doğal haliyle söylemen aranızdaki bağı güçlendirebilir.

Bekarsan ilgisini kolay kolay belli etmeyen biri merakını uyandırabilir. Venüs Akrep yüzeysel bir yakınlaşmadan çok, karşındaki insanı gerçekten tanıma isteğini artırabilir. Her hareketini çözmeye çalışma; güven duygusunun oluşup oluşmadığına zaman içinde bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…