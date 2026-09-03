Sevgili Boğa, bugün ilişkide kimin ne kadar çaba gösterdiğini düşünebilirsin. Partnerin varsa, planları hep sen yapıyor ya da iletişimi sürekli sen başlatıyorsan bundan yorulduğunu söylemek isteyebilirsin. Bir süre karşı tarafın da sorumluluk almasına izin vermek aranızdaki durumu daha açık gösterebilir.

Bekarsan, yalnızca sen mesaj attığında konuşan biri hevesini kaçırabilir. Bu kez ilk mesajı göndermeyip onun seni arayıp aramadığını görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…