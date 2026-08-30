Sevgili Boğa, Jüpiter bugün ev alanından, Satürn ise en gizli alanından birbirine destek veriyor. Bu, dışarıdan görünmeyen ama içeride güçlü duran bir bağın günü. İlişkin varsa, ilişkinizin sosyal medyada görünen yüzünden çok, sadece ikinizin bildiği o sessiz güven bugün değer kazanıyor. Kimsenin görmediği bir an, en gösterişli buluşmadan daha kıymetli.

Bekarsan, uzun süredir içinde taşıdığın bir duygunun ne kadar ciddi olduğunu bugün daha iyi anlayabilirsin. Aylardır adını koymadığın bir his artık netleşiyor ve bu farkındalık seni rahatlatıyor. Acele etmene gerek yok, ama artık kendine karşı daha dürüst olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…