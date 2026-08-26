Sevgili Boğa, sabah Güneş-Neptün açısı ilişkide gördüğün değer konusunda seni biraz hassaslaştırabilir. İlişkin varsa, “Ben yeterince önemseniyor muyum?” diye düşünmek yerine bu hissi hangi davranışın tetiklediğine bak. Böylece partnerini sınamak yerine gerçekten konuşulması gereken yere ulaşırsın. Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi ise ortak gelecek planlarını konuşmak için daha yumuşak bir ortam yaratıyor. Birlikte ne yapmak istediğinizi konuşmak ikinize de iyi gelebilir.

Bekarsan, Ay’ın arkadaşlık alanına geçmesi bir dost aracılığıyla yeni bir tanışmayı öne çıkarıyor. Ortak bir tanıdığın olması sana daha rahat hissettirebilir. Sohbet güzel gidiyorsa hemen sonucu düşünme, biraz akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…