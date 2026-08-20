Sevgili Boğa, bugün yönetici gezegenin Venüs, Satürn ile zorlu bir karşıt açı kuruyor ve aşkta verdiğinle aldığın arasındaki hassas dengeyi tam önüne koyuyor. İlişkin varsa, “Uzun süredir hep ben mi çabalıyorum, hep ben mi veriyorum?” sorusu zihnini kurcalamaya başlayabilir. Sen genellikle karşılık beklemeden, hesapsızca seversin ama bu tek taraflı çaba zamanla seni içten içe yorabilir. Bugün bu durumu sitem ederek veya suçlayarak değil, “Ben de senden şu ilgiyi, şu adımı görmek istiyorum” diyerek tüm samimiyetinle anlatmalısın.

Bekarsan, tek taraflı ilerleyen bir yakınlığı bugün net bir biçimde fark edebilirsin. Hep senin mesaj attığın, sürekli senin plan yaptığın bir iletişim daha başlamadan seni tüketiyor olabilir. Bugün bir adım geri çekilmeli ve karşındaki kişinin sana doğru gelip gelmediğini sakince izlemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…