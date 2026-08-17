Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcuna geçiyor ve gözünü partnerine çeviriyor. İlişkin varsa, dün içine kapanmıştın, bugünse ona yaklaşmak istiyorsun. Sen sevgiyi kendi bildiğin gibi gösterirsin, oysa bugün onun diliyle sevmeyi denemelisin. “Sen ne istersin?” gibi basit bir soru bile aranızda uzun süredir kurulamayan köprüyü kurabilir. Onun cevabı seni şaşırtabilir, çünkü belki de hiç düşünmediğin bir şey isteyecek.

Bekarsan, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Bu doğrudanlık seni ilk anda ürkütebilir, çünkü sen yavaş ilerlemeyi seversin. Ancak geri çekilmeden önce ona bir şans vermelisin; bazen doğru kişi senin temponu değil, kendi ritmini getiriyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…