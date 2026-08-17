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Boğa Burcu right-white
18 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 18 Ağustos Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcuna geçiyor ve gözünü karşındaki kişiye çeviriyor. Dün içine kapanmıştın, bugünse birine yaslanmak sana çok daha iyi geliyor. İş hayatında bir ortakla, bir müşteriyle ya da yakın çalıştığın biriyle kuracağın uyum işini belirgin şekilde hızlandırıyor. Sen her şeyi kendi başına halletmeyi seversin, ama bugün birinin fikrini almak sana zaman kazandıracak.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar var. Biriyle paylaştığın bir bütçe ya da birlikte yapacağınız bir yatırım konuşulabilir. Kimin ne kadar katkı vereceğini baştan netleştirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün karşındaki kişi merkezde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine “sen ne istiyorsun?” diye sorman aranızda beklediğinden büyük bir fark yaratacak. Bekar bir Boğa burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Bugün geri çekilmek yerine karşılık vermelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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