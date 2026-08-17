Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcuna geçiyor ve gözünü karşındaki kişiye çeviriyor. Dün içine kapanmıştın, bugünse birine yaslanmak sana çok daha iyi geliyor. İş hayatında bir ortakla, bir müşteriyle ya da yakın çalıştığın biriyle kuracağın uyum işini belirgin şekilde hızlandırıyor. Sen her şeyi kendi başına halletmeyi seversin, ama bugün birinin fikrini almak sana zaman kazandıracak.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar var. Biriyle paylaştığın bir bütçe ya da birlikte yapacağınız bir yatırım konuşulabilir. Kimin ne kadar katkı vereceğini baştan netleştirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün karşındaki kişi merkezde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine “sen ne istiyorsun?” diye sorman aranızda beklediğinden büyük bir fark yaratacak. Bekar bir Boğa burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Bugün geri çekilmek yerine karşılık vermelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…