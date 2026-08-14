Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seni evinin içine, en huzurlu köşene çağırıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin ev ve aile alanına bereket taşıyor. Uzun süredir düşündüğün bir taşınma, bir tadilat ya da ailenle konuşman gereken bir konu bugün nihayet çözülebilir. Belki bir haber gelir, belki biri sana yardım eli uzatır, belki de sen kendin bir karar verirsin. İş hayatında da temponu evden yürütmek sana bugün çok daha iyi geliyor.

Maddi konularda evinle ilgili bir gelişme cebini rahatlatabilir. Belki bir kira meselesi çözülür, belki aileden bir destek gelir, belki de eve yapacağın bir yatırım aklına yatar. Jüpiter bu konuda seni cömert davranmaya itiyor, ancak alacağın kararı bir günlüğüne bekletmen iyi olur.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ev sıcaklığı her şeyin önüne geçiyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir akşam, en pahalı buluşmadan daha kıymetli olacak. Bekar bir Boğa burcu isen, tanıdık bir çevreden gelen biri sana kendini güvende hissettirebilir. Bugün kalbini rahat bırak, o kendi yolunu buluyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…