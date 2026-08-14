Sevgili Boğa, bugün aşk senin için dışarıda değil, tam da evinin içinde yaşanıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin yuva alanına sıcacık bir bereket taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte geçireceğiniz sade bir akşam, en gösterişli buluşmadan çok daha kıymetli olacak. Belki birlikte bir yemek hazırlarsınız, belki kanepede yan yana oturup hiçbir şey konuşmazsınız. Sen zaten sevgiyi büyük laflarla değil, yan yana geçirilen huzurlu anlarla anlarsın. Bugün ona sıradan bir akşam teklif etmen bile başlı başına bir sevgi göstergesi olacak.

Bekarsan, kalbini ısıtacak kişi uzaklarda değil, sana zaten tanıdık gelen bir çevrede olabilir. Belki bir aile dostu, belki komşun, belki de yıllardır bildiğin ama hiç o gözle bakmadığın biri. Jüpiter bugün sana güven veren insanları önüne çıkarıyor; heyecan aramak yerine kendini rahat hissettiğin kişiye dikkat etmelisin. Çünkü senin için asıl çekicilik, yanında nefes alabilmek… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…