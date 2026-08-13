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Boğa Burcu right-white
14 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 14 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

14 Ağustos Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin keyif alanında ilerliyor ve aşk hayatının en tatlı günlerinden biri seni bekliyor. İlişkin varsa, ciddi konuları bir kenara bırak; partnerinle son zamanlarda hep sorun çözer gibi konuşuyorsunuz, oysa bugün sadece gülmeye ihtiyacınız var. Ani bir plan yapın, evden çıkın, hiç düşünmeden bir şey yapın. Yarınki Jüpiter etkisi bu keyfi daha da büyütecek.

Bekarsan, bugün seni eğlendiren biri kalbini çalabilir. Fiziksel çekimden çok mizah anlayışı seni etkileyecek; kahkaha attığın bir sohbet, mükemmel bir ilk buluşmadan daha kıymetli. Sadece kendini fazla ciddiye almamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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