Sevgili Boğa, bugün Ay senin keyif alanında ilerliyor ve aşk hayatının en tatlı günlerinden biri seni bekliyor. İlişkin varsa, ciddi konuları bir kenara bırak; partnerinle son zamanlarda hep sorun çözer gibi konuşuyorsunuz, oysa bugün sadece gülmeye ihtiyacınız var. Ani bir plan yapın, evden çıkın, hiç düşünmeden bir şey yapın. Yarınki Jüpiter etkisi bu keyfi daha da büyütecek.

Bekarsan, bugün seni eğlendiren biri kalbini çalabilir. Fiziksel çekimden çok mizah anlayışı seni etkileyecek; kahkaha attığın bir sohbet, mükemmel bir ilk buluşmadan daha kıymetli. Sadece kendini fazla ciddiye almamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…