Sevgili Boğa, bugün işlerin keyifli tarafına yöneliyorsun. Ay yaratıcılık alanında ilerlerken üretme isteğin artıyor ve alışılmış yöntemlerin dışına çıkmak istiyorsun. Hayal gücünü özgür bırakmanın ve ruhunu beslemenin tam zamanı! İş hayatında bir fikri hayata geçirmek için uygun bir gündesin, ancak Pallas'ın geri hareketi bu fikri önce test etmeni istiyor. Adımlarını sağlam atmak yeteneklerini daha da parlatır. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu ev bağlantılı bir konuda müjde getirebilir. Yuvanı güzelleştirecek harika haberlere hazır ol!

Maddi konularda kendini şımartma isteğin belirgin. Kendine minik hediyeler vermek morali yükseltir. Yaklaşan Jüpiter etkisi harcamalarını büyütebilir, bu yüzden bugün sepete attığın şeyin gerçekten gerekli olup olmadığını sormalısın. Bütçendeki tatlı dengeyi korumak seni daha huzurlu kılacaktır.

Aşk hayatında oyun ve neşe öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle plansız bir şey yapmak aranıza tazelik katıyor. Birlikte çocukça kahkahalar atmak en güzel şifadır. Bekar bir Boğa burcu isen, seni güldüren biri bugün dikkatini çekebilir. Neşeli ve içten sohbetlere kalbini açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…