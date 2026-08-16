Sevgili Boğa, bugün gökyüzü senden yavaşlamanı istiyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin düşüncelerinin arka planını etkiliyor ve içine attığın yorgunluğu yüzeye çıkarıyor. Belki günlerdir “iyiyim” diyorsun ama aslında değilsin. İş hayatında bugün kendini zorlamak yerine mümkün olduğunca sakin kalmalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum, evle ya da aileyle ilgili bir konuyu konuşman gerekiyorsa bunu kolaylaştırıyor.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir kaygı bugün büyüyebilir. Ancak bu kaygının çoğu kafanda; elindeki gerçek tabloya baktığında rahatlayacaksın. Sisli bir konuda karar vermek yerine yarını beklemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün suskunsun. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, sessizliğin partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; bir cümleyle de olsa ne hissettiğini söylemelisin. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye açmadığın bir duygu seni yoruyor olabilir. Bugün kendine karşı dürüst olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…