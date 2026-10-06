Sevgili Boğa, partnerine bugün göstereceğin pratik bir destek, söyleyeceğin tatlı sözlerden daha fazla anlam taşıyor. Ay'ın Başak'a geçmesi ilişkine somut bir düzen katıyor; birlikte planladığınız bir işi bugün adım adım ilerletebilirsiniz. Mars-Uranüs açısı ise aranızda beklenmedik ama hoş bir sürpriz yaşanmasına da kapı aralıyor.

Bekarsan, günlük hayatının içinde tanıdığın biri beklenmedik bir anda ilgini çekebilir. Bu ani çekime kapılırken bile kendi hızında kalman sana yakışıyor; acele bir adım yerine zamana güvenmek seni daha sağlam bir zemine taşır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…