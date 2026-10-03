Sevgili Boğa, seni yöneten Venüs geri hareketini sürdürürken bugün Güneş ile Satürn'ün karşıtlığı ilişkindeki küçük dengesizlikleri daha görünür kılıyor. Partnerinle aranızda sessizce biriktirdiğin kırgınlıkları fark edebilirsin; bunları içinde tutmak yerine uygun bir anda, kimseyi suçlamadan anlatmak aranızı yumuşatır. Onun da seni yorgun ya da uzak bulduğunu söylemesine hazırlıklı ol ve savunmaya geçmeden dinle. Beraber sokaklarda biraz dolaşmak ya da evde huzurlu bir akşam planlamak bağınızı yeniden ısıtacak. Ona küçük bir sürpriz hazırlamak da gününü güzelleştirir.

Yalnızsan geçmişte tanıdığın birinin sana olan ilgisi yeniden canlanabilir. Bu kişiyle aranızda neyin yolunda gitmediğini hatırlamak önemli; eski hataları tekrarlamamak için yeni bir başlangıçta hangi sınırları korumak istediğini netleştir ve ağırdan al. Sabırlı olmak sana kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…