Sevgili Boğa, seni yöneten Venüs'ün partnerlik alanındaki geri hareketi bugün başlıyor ve partnerinle aranızdaki dengeyi yeniden tartacağın bir dönem açılıyor. Kimin daha çok fedakarlık yaptığı, kimin daha az dinlendiği gibi konular aklını kurcalayabilir. Bunları biriktirmek yerine sakin bir anda, suçlamadan konuşmak ilişkinizi güçlendirir. İş ve aile yükü, Mars'ın Plüton'la karşıtlığı yüzünden ilişkinize taşınabilir; yorgunluğunu partnerinden çıkarmamaya özen göster. Ona sarılıp gününün nasıl geçtiğini sormak bile aranızı yumuşatır.

Yalnızsan eski bir sevgiliden gelen bir mesaj seni hazırlıksız yakalayabilir. Nostaljinin tatlı hissine kapılmadan önce o ilişkide neyin eksik olduğunu dürüstçe hatırla. Geri dönmek yerine o deneyimden öğrendiklerini yeni bir başlangıç için kullanmak sana daha iyi gelecek. Kendine karşı dürüst olmak bu dönemde en büyük korumandır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…